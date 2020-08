Fase 3: Fornaro (Leu), messa in sicurezza del territorio tra le priorità del Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le devastazioni prodotte dal maltempo questa estate sono la conferma che i cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo confrontarci oggi e nel futuro: ecco perché tra le priorità del Recovery plan italiano deve esserci un piano straordinario, con una importante ricaduta occupazionale, di cura del nostro territorio fragile. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera dei deputati, Federico Fornaro. “Non si può pensare allo sviluppo e al futuro del nostro paese se prima non si mette in sicurezza il territorio e la prevenzione dell’ambiente non entra tra le priorità dell’agenda politica e amministrativa”, ha detto. (Com)