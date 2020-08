Torino: metropolitana, da domani riattivato il servizio tra Porta Nuova e Lingotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, martedì 1° settembre, sarà riattivato il servizio della metropolitana da Porta Nuova a Lingotto, a Torino. Era stato sospeso il 27 luglio per permettere il collegamento con la tratta Lingotto-Bengasi, in via di realizzazione. Un'operazione ultimata la scorsa notte che, spiega Gtt, è andata a buon fine. Dal 1° al 14 settembre, per consentire alcune verifiche tecniche, ci saranno alcune modifiche sull'orario di servizio della metro. I convogli viaggeranno dal lunedì al venerdì dalle 5,30 alle 22, il sabato dalle 5,30 alle 00,30, la domenica dalle 7 alle 00,30. Nei giorni feriali sarà attivo un servizio bus sostitutivo sull’intero percorso Fermi-Lingotto dalle 22 fino alle 0,30. I lavori svolti in galleria hanno riguardato l’integrazione del sistema tra le due tratte: tra gli interventi principali la posa dei binari, l'installazione degli impianti elettrici per l'alimentazione dei treni e di quelli per le luci in galleria e in stazione e dei sistemi per consentire la guida automatica dei veicoli. Sono proseguiti anche i lavori in superficie nelle stazioni, dove sono state ultimate le finiture ed è stata avviata la posa dei pavimenti e il montaggio delle strutture di supporto delle porte di banchina. L'amministratore unico di Infra.To, Massimiliano Cudia: “Siamo contenti di aver concluso i lavori nei tempi previsti e di essere riusciti a garantire il ripristino completo del servizio della metropolitana”. “La scelta di sospendere la tratta ad agosto, mese con una minore presenza di passeggeri insieme all’istituzione della navetta sostitutiva al potenziamento e il prolungamento delle linee bus 1 e 35 per consentire l’interscambio con la metro – spiega l’ad di Gtt, Giovanni Foti – ha consentito di limitare il disagio. Abbiamo così realizzato una tappa importante verso l’estensione del servizio di metropolitana, da sempre molto apprezzato dai torinesi”.(Rpi)