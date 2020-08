Camera: mercoledì audizioni su un sistema alimentare equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 2 settembre, alle ore 14.15, la commissione Agricoltura della Camera, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Com(2020)381 final), svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della coalizione "Cambiamo agricoltura". L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)