Ue: Conte a Forum di Bled, via della solidarietà più forte di risposta nazionalista a crisi

- La via della solidarietà e della coesione è molto più forte di una risposta nazionalista. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Forum strategico di Bled, in Slovenia. “La via della solidarietà e della coesione è molto più forte di una risposta nazionalista di alcuni paesi che non è coordinata”, ha affermato Conte. “Penso che nella storia dell’Europa le crisi rappresentano qualche volta, non sempre, un potente impulso per una coesione maggiore nell’area. Dobbiamo agire con questo in mente. Abbiamo una grande opportunità per una maggiore coesione nell’Unione”, ha aggiunto. Il premier ha anche ricordato nel suo intervento che l’Unione europea “è stata in grada negli ultimi mesi, da marzo fino all’inizio della pandemia sino al Consiglio europeo di luglio, di agire come una comunità di interessi ispirata da valori comuni e proteggere i propri cittadini con responsabilità e solidarietà”.(Res)