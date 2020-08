Istat: inflazione sale a 0,3 ad agosto ma scende 0,5 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3 percento su base mensile e una diminuzione dello 0,5 percento su base annua (da -0,4 del mese precedente)". Lo ha riferito l'Istat nel report di agosto sui prezzi al consumo: "In un quadro che vede l’inflazione negativa ancora determinata per lo più dagli andamenti dei prezzi dei beni energetici regolamentati (stabili a -13,6) e di quelli non regolamentati (da -9,0 a -8,6), l’ampliarsi della flessione dell’indice generale si deve prevalentemente al calo più netto dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,9 a -2,3). Si confermano invece in crescita i prezzi sia dei Beni alimentari lavorati (in lieve accelerazione da +0,6 a +0,8) sia di quelli non lavorati (che rallentano da +2,5 a +2,0)". (segue) (Ren)