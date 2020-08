Istat: inflazione sale a 0,3 ad agosto ma scende 0,5 su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe, rispettivamente da +0,4 a +0,3 e da +0,6 a +0,4".L'Istat ha riportato inoltre che: "l’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+3,0) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5), a causa di fattori stagionali, solo in parte compensato dal calo dei beni alimentari non lavorati (-0,6)". E dunque per quanto riguarda il tema delicato relativo all'inflazione, l'istituto nazionale di statistica ha riferito: "L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e a +0,8 per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente (da +1,2 a +1,1), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto sono stabili a -0,1". (segue) (Ren)