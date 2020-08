Istat: inflazione sale a 0,3 ad agosto ma scende 0,5 su base annua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) diminuisce dell’1,3 su base mensile, a causa principalmente dell’avvio dei saldi estivi di abbigliamento e calzature (di cui il Nic non tiene conto) e dello 0,5 su base annua (da +0,8 di luglio)". E ancora: "Anche l’inversione di tendenza dell’Ipca, che si allinea così all’indice Nic, è dovuta ai prezzi di abbigliamento e calzature che registrano infatti un forte rallentamento tendenziale causato dall’avvio ritardato rispetto allo scorso anno dei saldi estivi nella maggior parte delle regioni. Ciò produce un calo congiunturale dei prezzi di questo comparto merceologico (-18,6) molto più ampio di quello di agosto 2019 quando fu pari a -6,6, poiché i saldi iniziarono nel mese di luglio in tutte le regioni e il calo congiunturale maggiore fu registrato in quel mese". E infine: "Per le modalità con le quali è stata affrontata, per le stime preliminari di agosto, la situazione di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria e di riapertura di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo". (Ren)