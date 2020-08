Istat: si conferma inflazione negativa per quarto mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest’anno agosto registra la consueta accelerazione congiunturale dei prezzi al consumo dovuta a fattori stagionali legati alle vacanze estive, che in questo caso si sovrappone alla riapertura di gran parte delle attività legate alla filiera dei servizi turistici". Lo ha riferito l'Istat a commento del report sui prezzi al consumo: "Ciononostante, per alcuni comparti dei servizi legati ai trasporti, la crescita dei prezzi al consumo su base mensile è inferiore a quella dello scorso anno, determinando un ulteriore approfondimento della flessione tendenziale che si riflette su quella dell’indice generale. L’inflazione negativa si conferma quindi per il quarto mese consecutivo e più ampia di un decimo di punto rispetto a luglio". (Ren)