Spagna: premier Sanchez incontra imprese e sindacati per rilanciare congiuntamente il paese

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, incontrerà oggi i rappresentanti di imprese, sindacati e società civile per lanciare un appello di unità tra le istituzioni e gli attori economici per affrontare congiuntamente la difficile sfida del rilancio del paese dopo i drammatici effetti scatenati dalla crisi della pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'evento sarà simile a quello che Sanchez ha già tenuto nel 2018 in occasione dei suoi primi cento giorni in carica, insieme a grandi uomini d'affari, personalità culturali e gruppi sociali. Hanno confermato la loro presenza il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt), Pepe Alvarez ed il presidente della Confederazione delle piccole e medie imprese (Cepyme), Gerardo Cuerva. (Spm)