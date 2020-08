Coronavirus: assessore Lazio, presto un milione di tamponi rapidi anche per le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’assessore alla Sanità del Lazio “I numeri non sono allarmanti, l’incidenza dei positivi sul numero dei test effettuati è relativamente bassa, molto più bassa di quella che abbiamo avuto nei picchi di fine febbraio-inizio marzo. Questo significa che c’è stata una capacità di aumentare l’attività di testing e di tracciamento. Questo lo consideriamo un fattore importante e positivo”. “Stiamo combattendo dal 29 gennaio, oggi siamo in una fase diversa rispetto al passato perché i casi che individuiamo sono asintomatici, li andiamo a scovare attraverso un’attività di testing e poi di tracciamento. Questo dovrà proseguire ancora di più nelle prossime settimane, soprattutto con l’avvio dell’anno scolastico. La rete ospedaliera, delle terapie intensive si è molto rafforzata in questi mesi e questo è di aiuto nel caso ci dovesse essere una recrudescenza del virus”, ha aggiunto l’assessore D’Amato. (Rer)