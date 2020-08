Mediterraneo orientale: ministro Esteri spagnolo, rischio reale di uno scontro nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "c'è un rischio reale di scontro nel Mediterraneo orientale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez-Laya, in un'intervista al quotidiano "El Pais", nel commentare le tensioni delle ultime settimane tra Grecia e Turchia. "Pensiamo che i gesti unilaterali della Turchia debbano essere fermati", comprese le navi inviate a svolgere ricerche sismiche, "per generare un minimo di fiducia". Solo così, per il ministro Gonzalez-Laya sarà possibile "lavorare su questioni sostanziali che hanno a che fare con la delimitazione degli spazi marittimi". In merito al presunto avvelenamento di Alexej Navalnyj, oppositore politico del presidente russo, Vladimir Putin, "la posizione della Spagna è la posizione europea", cioè quella di gestire le relazioni con un "vicino inevitabile" e se le responsabilità della Russia dovessero essere accertate "l'Europa non potrebbe restare a guardare". Un altro fronte dove stanno emergendo forti tensioni tra l'Ue e la Russia è la delicata situazione politica che si sta vivendo in questi ultimi giorni in Bielorussia. Per il ministro Gonzalez-Laya "è una lotta per la democrazia e la libertà". Ciò che è in discussione è "il sostegno dell'Europa ai desideri di gran parte della popolazione", ha concluso.(Spm)