- Questa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti a Settimo milanese per spegnere l'incendio di un capannone aziendale contenente vernici, bitume e materiali di ferramenta. Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica sono terminate nella mattinata. Nessuna persona è stata coinvolta, Arpa è sul posto per i rilievi ambientali. (Com)