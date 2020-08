Spagna: vicepremier Calvo, coronavirus, logico aumento contagi dopo fine stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei contagi di coronavirus in Spagna dopo la fine dello stato di emergenza "era logico" a causa dell'aumento delle relazioni interpersonali. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Rne" il vicepremier, Carmen Calvo, aggiungendo che ciò che è davvero importante è "prevenire, tracciare e mettere il sistema sanitario in grado di reagire". Per consentire al paese di uscire il prima possibile dalla crisi sarà necessario "essere disciplinati e prudenti", mentre il governo dovrà mostrare "equilibrio costante nelle decisioni" adattandole alle diverse fasi della pandemia che, per sua stessa natura, "dura a lungo ed ha delle fasi", ha concluso. (Spm)