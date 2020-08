Russia: Cremlino, impossibile parlare di una conversazione "mancata" fra Putin e Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino respinge qualsiasi indiscrezione in merito a una mancata conversazione telefonica fra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, ha spiegato che è "tecnicamente impossibile" che si manchi una chiamata già concordata in precedenza. In precedenza, un ex funzionario del governo britannico, Nick Timothy, ha rivelato che Trump avrebbe "mancato" una conversazione con Putin. (Rum)