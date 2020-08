Elezioni parlamentari in Montenegro: partito socialdemocratico in vantaggio sull'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo spoglio delle schede che ha superato ormai il 98 per cento, il Partito democratico dei socialisti (Dps) è in testa alle elezioni montenegrine. La formazione del capo dello Stato Milo Djukanovic, si attesterebbe al 35,12 per cento, seguita a breve distanza dalla coalizione Per il futuro del Montenegro, al 32,52. La coalizione dell'opposizione comprende il Fronte democratico, il Partito popolare socialista, il Partito dei lavoratori, Prava Crna Gora, il Montenegro unito. Visti i dati attuali, Djukanovic nelle prime ore della giornata ha detto che sarebbe ancora troppo presto per parlare dei risultati ufficiali, e che il Dps "continua a lottare per ottenere la maggioranza. Nella serata di ieri il leader della coalizione Per il futuro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, aveva annunciato la vittoria dell'opposizione, parlando di "fine dell'era del Dps al potere". (Res)