Libano: al via consultazioni per designare il premier, Mustapha Adib favorito

- L’ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha Adib, è il favorito per ricoprire la carica di primo ministro del paese, nell’ambito delle consultazioni formali al via oggi a Beirut. Lo riferiscono i quotidiani libanesi “The Daily Star” e “L'Orient-Le Jour”, spiegando che la candidatura del diplomatico è stata avanzata finora sia dal leader politico sunnita libanese ed ex premier Saad Hariri, sia dall'ex primo ministro Tammam Salam. "La priorità deve essere data innanzitutto alla ricostruzione di Beirut e all'attuazione delle riforme economiche", ha affermato Hariri, auspicando la formazione di un "governo di esperti" composto da "persone competenti e oneste”. Secondo Salam, “questa è l'ultima possibilità per il Libano e i libanesi di salvare il loro Paese, grazie al sostegno arabo e internazionale, e di correggere gli errori accumulati". Le consultazioni parlamentari vincolanti per la designazione del prossimo primo ministro libanese sono iniziate questa mattina al Palazzo presidenziale Baabda. (Lib)