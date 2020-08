Roma: Raggi, riqualifichiamo le palestre delle scuole, al lavoro in istituto Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti bambini, per anni, non hanno potuto fare educazione fisica a scuola perché le palestre erano in condizioni di inagibilità. Una situazione che si è creata perché nessuno aveva mai investito su queste strutture. Noi lo abbiamo fatto e stiamo restituendo agli studenti le palestre in diverse scuole di Roma". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per esempio, sono partiti i lavori di riqualificazione della palestra scolastica dell’Istituto Piersanti Mattarella, nel plesso di via Satta a Casal Bruciato, nella periferia est della città. L’intervento prevede l’installazione di nuovi impianti elettrici, un nuovo pavimento, la ritinteggiatura delle pareti, nuovi servizi e docce, la copertura del solaio con isolamento termico", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "Nei giorni scorsi avevamo terminato un intervento di riqualificazione in un altro plesso dell’istituto, quello in via Facchinetti. Si tratta di lavori che permetteranno ai nostri ragazzi di svolgere attività fisica in spazi adeguati e sicuri", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)