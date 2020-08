Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEVoi Technology lancia la flotta di monopattini elettrici in sharing che sarà disponibile immediatamente in città. Alla presentazione partecipano, oltre all'assessore alla Mobilità Marco Granelli, Lucas Bornert general manager Francia e Italia e Alessio Calenda responsabile delle operazioni a Milano di Voi Technology.via Beccaria 19 (ore 12.00)REGIONEL'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera effettua un sopralluogo all'aeroporto di Malpensa dove sono allestiti i gazebo in cui vengono effettuati i tamponi per chi rientra dai Paesi a rischio.Terminal 1 arrivi, ingresso 1 (ore 10.30)VARIEPresidio della Lega per dire "No alla ciclabile di Viale Monza". Sono presenti Silvia Sardone, europarlamentare, Samuele Piscina, presidente municipio 2 e Stefano Bolognini, commissario provinciale Lega Milanoviale Monza, angolo via Petrocchi (ore 9.00)Il leader della Lega Matteo Salvini è a Saronno a sostegno della campagna elettorale del Sindaco Alessandro Fagioli. Sono presenti inoltre tutti i candidati sindaci della provincia di Varese.Villa Gianetti, Saronno (ore 17.30) (Rem)