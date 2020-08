Sudan: attesa oggi a Giuba firma dell'accordo di pace globale tra governo e ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi a Giuba, capitale del Sud Sudan, la firma dell'accordo di pace globale tra il governo sudanese ed il Fronte rivoluzionario del Sudan (Srf), la principale alleanza ribelle del Sudan, raggiunto ieri al termine di negoziati che si protraggono dalla fine del 2019. Secondo l’agenzia di stampa statale sudanese “Suna” l'intesa, che mette fine a 17 anni di conflitto, dovrebbe essere siglata da una cerimonia prevista nella capitale sud sudanese, che ha ospitato i colloqui dal loro inizio. Atteso da settimane ma più volte rinviato a causa delle violenze riesplose nella regione del Darfur, l'accordo include diverse questioni chiave riguardanti la sicurezza, le proprietà dei terreni, la giustizia, la condivisione del potere e il ritorno degli sfollati. Un accordo che non sarà firmato dalla fazione del Movimento di liberazione del Sudan (Mls) guidata da Abdelwahid Nour e dall'ala del Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N) guidata da Abdelaziz al Hilu, e che prevede inoltre lo smantellamento delle forze ribelli e l'integrazione dei loro combattenti nell'esercito nazionale. Il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok e diversi ministri del governo di transizione sono andati in visita a Giuba, dove hanno incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir. “Dopo la dichiarazione di Giuba di settembre, tutti si aspettavano che l’accordo di pace sarebbe stato firmato entro due o tre mesi, ma ci siamo resi conto che le questioni erano di grande complessità”, ha commentato Hamdok. “Tuttavia, siamo stati in grado di portare a termine questo grande lavoro, e questo è l'inizio della costruzione della pace”, ha aggiunto. (segue) (Res)