Giappone-Usa: colloquio Abe-Trump, leader giapponese assicura che rafforzamento relazioni continuerà

- Il primo ministro uscente del Giappone, Shinzo Abe, ha parlato delle sue dimissioni, annunciate venerdì, col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ringraziandolo per il sostegno e assicurandogli che la politica di rafforzamento dell’alleanza bilaterale continuerà anche col governo del suo successore. Lo ha reso noto oggi il vicesegretario di gabinetto giapponese Akihiro Nishimura. I due leader, ha precisato Nishimura, hanno da poco concluso un colloquio telefonico di circa trenta minuti, in cui il premier dimissionario si è soffermato sull’elaborazione di una nuova strategia di difesa missilistica, dopo la recente approvazione da parte del Partito liberaldemocratico (Ldp) al governo a Tokyo di proposte per l’acquisizione di armi in grado di colpire la Corea del Nord. (segue) (Git)