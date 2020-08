Giappone-Usa: colloquio Abe-Trump, leader giapponese assicura che rafforzamento relazioni continuerà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il vicesegretario per la Stampa della Casa Bianca Judd Deere ha confermato il colloquio, riferendo che Trump ha detto ad Abe di aver svolto un “lavoro fantastico” e che il rapporto tra i loro due paesi non è è stato così forte. I due interlocutori hanno anche concordato che i rispettivi paesi collaboreranno allo sviluppo di un vaccino e di cure contro il coronavirus. Quello con Trump è stato il primo colloquio di Abe con un leader straniero da quando ha annunciato le dimissioni. Lo stesso presidente statunitense, via Twitter, ha parlato di una “meravigliosa conversazione”. “Shinzo sarà presto riconosciuto come il più grande primo ministro della storia del Giappone, la cui relazione con gli Usa è la migliore di sempre. Un uomo speciale”, ha scritto il leader della Casa Bianca. (segue) (Git)