Giappone-Usa: colloquio Abe-Trump, leader giapponese assicura che rafforzamento relazioni continuerà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abe ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute, spiegando che la sua malattia cronica, la colite ulcerosa, tenuta sotto controllo per quasi otto anni, si è recentemente riacutizzata. Il primo ministro uscente ha aggiunto che resterà in carica finché non sarà nominato il suo successore. Il suo Partito liberal democratico dovrebbe sceglierlo entro un paio di settimane. È la seconda volta che Abe si dimette per la malattia intestinale che lo affligge. La prima risale al settembre del 2007, dopo un anno di governo. Nel 2012 il politico è tornato al potere e ha detto di aver superato la patologia grazie all’assunzione di un nuovo farmaco. Il 24 agosto Abe è diventato il primo ministro più longevo del Giappone in termini di giorni in carica consecutivi, 2.799, superando il precedente record del suo prozio Eisaku Sato. (Git)