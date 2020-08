Violenze negli Usa, domani Trump sarà a Kenosha per incontrare la polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, domani si recherà a Kenosha, nel Wisconsin, per incontrare le forze dell'ordine e valutare i danni causati dalle recenti proteste scaturite in seguito al ferimento del giovane afroamericano Jacob Blake. Lo ha annunciato ieri sera la Casa Bianca. Blake è stato colpito da sette pallottole alla schiena ed è rimasto paralizzato dalla vita in giù. Alla domanda dei giornalisti se Trump avrebbe fatto visita alla famiglia di Blake, il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, ha risposto che l’agenda del presidente non è ancora stata definita nei dettagli.Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha esortato Trump a riconsiderare l’idea di recarsi a Kenosha. Il governatore democratico, in una lettera divulgata dalla stampa, ha espresso preoccupazione per la visita presidenziale e il timore che possa ostacolare il ritorno alla calma. “Temo che la sua presenza ritarderà solo il nostro lavoro per superare le divisioni”, ha affermato Evers. “Il nostro lavoro come funzionari eletti è quello di dare il buon esempio e di essere una presenza calmante per le persone che sappiamo essere ferite, in lutto e che cercano di affrontare i traumi. Ora non è il momento di dividere”, ha aggiunto. La presidenza, tuttavia, ha confermato il programma. "La Casa Bianca è onorata per la quantità di persone di Kenosha che hanno accolto positivamente l’annuncio della visita e desiderano una leadership che sostenga le forze dell’ordine locali e le imprese che sono state colpite da atti vandalici", ha dichiarato poche ore dopo il vicesegretario per la Stampa della Casa Bianca Judd Deere in un comunicato. (Res)