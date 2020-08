Coronavirus: Sangalli (Confcommercio) su consumi regionali, crescita frenata da burocrazia e fisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, nel commentare l’analisi dell’Ufficio studi della confederazione sui consumi regionali diffusa oggi, sottolinea che "nessuna area del Paese è stata risparmiata dalle conseguenze del Covid-19. Nell’anno in corso - continua Sangalli in una nota - perderemo oltre 116 miliardi di consumi e circa 9,5 punti di Pil (Prodotto interno lordo). Per tornare a crescere, grazie anche ai fondi europei, servono provvedimenti più incisivi e rapidi nella loro applicazione. Il tempo non gioca a nostro favore - conclude il presidente di Confcommercio - e i nodi fiscali e burocratici che rallentano la crescita devono ancora essere risolti". (Com)