Egitto: coronavirus, contagi risalgono a 200 al giorno, quasi 100.000 da inizio pandemia

- L'Egitto ha registrato ieri altri 230 casi di coronavirus in 24 ore, sopra quota 200 per il quinto giorno consecutivo. Lo ha annunciato il ministero della Salute del Cairo in un comunicato stampa. I nuovi casi portano il totale a 98.727 da inizio pandemia. Altri 23 egiziani sono morti dopo aver contratto l’agente patogeno Sars-CoV-2, aggiornando il dato delle vittime accertate a 5.399. Le persone guarite e dimesse dagli ospedali sono 72.120. Lo scorso 22 agosto, l'Egitto ha raggiunto il livello più basso dei contagi da settimane, con 89 casi e 12 morti. Le autorità sanitarie attribuiscono l’aumento di questi giorni agli assembramenti per la festa musulmana dell’Eid al Adha all'inizio di agosto. (Cae)