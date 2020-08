Bielorussia: ex ministro Latushko a "El Mundo", nelle ultime elezioni "grande falsificazione del voto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è avvenuto in Bielorussia durante le ultime elezioni generali è una "grande falsificazione" del voto popolare che "non si poteva ignorare". Lo ha affermato l'ex ministro della Cultura e diplomatico, Pavel Latushko, rimosso il 17 agosto scorso dall'incarico di direttore del principale teatro del paese, il Ylanka Kupala di Minsk, per aver espresso pubblicamente il proprio sostegno ai manifestanti che accusano Lukashenko di brogli elettorali. Latushko ha affermato di aver pensato in passato che il regime "poteva essere riformato dall'interno per portare un cambiamento", ma si è trattato di un "errore". Ciò che è avvenuto in Bielorussia nelle ultime settimane con le accese proteste in tutto il paese "è un cambiamento che prima o poi trasformerà il sistema". La popolazione, secondo Latushko, è scesa in piazza "perché i suoi diritti sono stati calpestati e non riesce più a sopportarlo", e, pertanto, le questioni internazionali "non hanno alcuna rilevanza in questa crisi". (segue) (Spm)