Bielorussia: ex ministro Latushko a "El Mundo", nelle ultime elezioni "grande falsificazione del voto" (2)

- Il presidente Lukashenko ha affermato in diverse occasioni che le proteste sono organizzate dall'Occidente , ma secondo l'esponente dell'opposizione "tutto questo è propaganda ufficiale per cercare di vendere alla Russia l'immagine che il Consiglio di coordinamento (la leadership politica della rivolta) intende distruggere le relazioni con la Russia e costruire un muro tra Minsk e Mosca". L'obiettivo di Lukashenko sarebbe, pertanto, quello di provocare la reazione di Putin per spingere la Russia ad usare la sua forza. Latushko ha poi evidenziato che la pace è "l'unica opzione" e qualsiasi atto di violenza sarebbe un "regalo al governo". (Spm)