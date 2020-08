Congo-Kinshasa: miliziani islamisti attaccano convoglio militare nella regione di Beni, 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci militanti islamisti sono morti nella regione di Beni, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) in seguito ad un'imboscata tenuta dai ribelli contro un convoglio militare, ed alla successiva risposta dell'esercito. Lo ha riferito ai media locali il portavoce dell'esercito congolese, Antony Mwalushayi, precisando che l'attacco è avvenuto nei pressi della città di Mbau, 23 chilometri a nord di Beni, e che sono stati inoltre feriti sei militari. Secondo il leader di una comunità locale, inoltre, cinque civili sono stati uccisi in precedenza dai miliziani. L'attacco, che secondo fonti militari è da attribuire ai miliziani delle Forze alleate democratiche (Adf), gruppo armato islamista ugandese attivo da oltre 30 anno nella Rdc, segue quello dello scorso 26 agosto, avvenuto sempre nella regione di Beni. Secondo un comunicato dell’esercito congolese, in quell'occasione i ribelli hanno attaccato i villaggi di Mapasana, Mayitike e Sayuni, a circa 30 chilometri a nord-ovest della città di Beni. (segue) (Res)