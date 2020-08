Congo-Kinshasa: miliziani islamisti attaccano convoglio militare nella regione di Beni, 10 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito in una nota dall’organizzazione non governativa locale Cepadho, gli attacchi sono iniziati intorno alle 18:00 del 24 agosto e si sono conclusi intorno alle 5:00 del giorno successivo. Gli attacchi sono avvenuti solo tre giorni dopo un raid simile che ha provocato la morte di 13 persone. In risposta all’ondata di vioolenze che ha colpito la regione di Beni (situata nella provincia del Nord Kivu) e la provincia di Ituri, nell’est della Rdc, alla fine dell'anno scorso l'esercito congolese ha lanciato un'operazione su vasta scala contro le Forze alleate democratiche (Adf), gruppo armato islamista ugandese attivo da oltre 30 anno nella Rdc, scatenando una serie di rappresaglie contro i civili che secondo le Nazioni Unite potrebbero configurare crimini di guerra. Diversi attacchi attribuiti alle Adf sono stati rivendicati dallo Stato islamico, sebbene ricercatori e analisti affermino che non ci siano prove concrete che colleghino i due gruppi. Secondo i dati delle Nazioni Unite, gli attacchi condotti dalle Adf hanno ucciso più di mille civili dall'inizio del 2019. (Res)