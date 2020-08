Mali: opposizione civile chiede periodo di transizione di massimo due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Movimento 5 giugno-Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-Rfp), la piattaforma della società civile del Mali che ha guidato le proteste di massa contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita prima che questi venisse estromesso dai militari lo scorso 18 agosto, ha chiesto alla giunta militare che ha preso il potere di garantire la transizione verso un governo civile entro due anni. La richiesta, come riferisce oggi l’emittente francese “Rfi”, è stata avanzata in occasione di un incontro avvenuto ieri fra gli esponenti del M5-Rfp e i militari del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) nella caserma di Kati, vicino a Bamako, dove ha avuto origine l’ammutinamento che ha portato al colpo di Stato. “Questo primo incontro non ci ha permesso di andare a fondo del dibattito. Il documento che abbiamo redatto è stato presentato al Cnsp e abbiamo deciso di incontrarci per una seconda sessione di lavoro”, ha detto Choguel Maiga, leader dell'opposizione. Il documento presentato alla giunta limita il periodo di transizione a 18-24 mesi. L'opposizione ha inoltre proposto di creare degli organi di transizione a guida civile e un comitato di monitoraggio misto con una rappresentanza civile a maggioranza incaricato di supervisionare le riforme del processo elettorale. (segue) (Res)