Mali: opposizione civile chiede periodo di transizione di massimo due anni (2)

- Venerdì scorso i leader della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti in videoconferenza per un vertice straordinario sul Mali, hanno ribadito la richiesta di un periodo di transizione guidato dai civili e che non sia superiore a 12 mesi. È quanto reso noto dalla presidenza della Nigeria in un comunicato. Inaugurando i lavori del vertice, il capo di Stato nigerino e presidente di turno della Cedeao, Mahamadou Issoufou, ha sostenuto la necessità di confermare le sanzioni imposte alla giunta militare di Bamako definendole “necessarie” per eliminare l’abitudine dei colpi di Stato nel continente. “Il ‘putchismo’ è una malattia grave, per curarla esiste una sola ricetta: le sanzioni. È certamente amaro, ma non funziona così in medicina per la cura di molte malattie?”, ha detto Issoufou. Quanto al rilascio del presidente Ibrahim Boubacar Keita, avvenuto ieri, non rappresenta un ritorno all'ordine costituzionale “che presuppone il ritorno dei militari nelle loro caserme”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito in precedenza da un rapporto interno dei mediatori ripreso da diversi siti web, i leader dell'Africa occidentale chiedono che la giunta militare che ha estromesso Keita nomini un capo del governo civile per sovrintendere a una transizione che non dovrebbe durare per più di un anno. “La Cedeao non accetterà alcuna transizione più lunga di dodici mesi”, si legge nel documento, che chiede inoltre che le caselle di presidente e di primo ministro vengano assegnate ad esponenti civili. Nei giorni scorsi il Cnsp ha annunciato il rilascio del presidente deposto Keita. (Res)