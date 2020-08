© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli hanno bloccato in aeroporto a Fiumicino, su un volo proveniente da Addis Abeba, l'ingresso di 600 dosi di Tramadolo, un farmaco oppioide noto come "droga del combattente" e in forte espansione tra i consumatori. (Rer)