Montenegro: elezioni parlamentari, affluenza del 74,2 per cento alle ore 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne in Montenegro per le elezioni parlamentari è stata del 74,2 per cento alle ore 19. Lo riferisce il Centro per il monitoraggio e la ricerca in una nota. Il dato è in netto aumento rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2016, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 71,6 per cento, mentre alle elezioni del 2012 era stata del 66,2 per cento. Nella regione della capitale, Podgorica, ha votato il 77,7 per cento degli elettori, al nord il 75 per cento e al sud il 71,2 per cento. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 20. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, sono 541.232 i cittadini che potranno scegliere fra i candidati di sei partiti e sei coalizioni. In rapporto alle elezioni presidenziali, tenutesi il 15 aprile 2018, il numero degli elettori è aumentato di circa 8.600 unità. Le elezioni parlamentari del 30 agosto sono le undicesime dall'introduzione del sistema pluripartitico in Montenegro e le quinte dall'indipendenza dalla Serbia sancita attraverso un referendum nel 2006. (Seb)