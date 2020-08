Business news: Brasile, presentato programma abitativo per 1,6 milioni di famiglie povere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha presentato il nuovo programma di finanziamenti a tasso agevolato concesso a famiglie a basso reddito per l'acquisto della prima casa. Il programma Casa Verde e Amarela (casa verde-oro) è una riformulazione del Minha Casa Minha Vida (mia casa mia vita) creato nel 2009 dal governo dell'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva, con l'obiettivo di ridurre il grave deficit abitativo nel paese. La nuova versione prevede una riduzione dei tassi di interesse, in linea con il calo del tasso di sconto che è al suo minimo storico, e in generale dei tassi d'interesse applicati delle banche commerciali. Inoltre il programma destina un'attenzione maggiore alla regolarizzazione della proprietà fondiaria. "Non ho molto da dire, solo complimentarmi con i ministri che hanno lavorato instancabilmente su questo tema, e augurare buon lavoro al nostro parlamento, che ora riceve questo decreto e lo approverà sicuramente e, se necessario, migliorerà", ha detto Bolsonaro durante la cerimonia al Palazzo Planalto. (Res)