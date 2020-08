Business news: Messico, economia registra contrazione del 18,7 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Messico ha registrato nel secondo trimestre una contrazione del 18,7 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019, il maggior calo annuale mai registrato dall’inizio della serie storica. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). La flessione si deve a un calo del 25,7 per cento delle attività secondarie (settore minerario, delle costruzioni, manifatturiero), del 16 per cento nel terziario (commerci e servizi) e dello 0,5 per cento nelle attività primarie (agricoltura, pesca). Rispetto al trimestre precedente, il periodo che va da aprile a giugno ha registrato una contrazione del 17,1 per cento. (Res)