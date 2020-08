Business news: Panama, governo annuncia piano per riapertura graduale economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Panama ha annunciato un piano per la riapertura economica graduale a partire dal prossimo 7 settembre attraverso l’allentamento delle misure decretate per contenere la pandemia del nuovo coronavirus. Il primo settore a ripartire, riferisce il quotidiano “La Estrella de Panama”, sarà quello delle costruzioni e dei settori affini. Riprenderanno a operare anche la Zona economica speciale Panama Pacifico, la Zona di libero scambio Colon e le zone franche e altre attività economiche, familiari e sportive. A partire dal 14 settembre verranno sospese le limitazioni alla mobilità per genere, mentre a partire dal 12 ottobre non sarà più in vigore il coprifuoco. Da questa data riprenderà anche il trasporto aereo internazionale e riapriranno, tra le altre cose, gli hotel e le attività turistiche. Il paese conta ad oggi 88.381 casi di contagio confermati e 1.919 decessi legati al virus. Secondo stime delle autorità sanitarie 62.759 persone sono guarite dalla malattia. (Res)