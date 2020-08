Business news: Argentina, ristrutturazione debito, governo presenta richiesta formale per nuovi colloqui con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha fatto richiesta al Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'avvio di colloqui formali per negoziare un programma di ristrutturazione del debito di 44 miliardi di dollari contratto attraverso l'accordo Stand By (Sba), siglato nel 2018. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia, Martin Guzman, attraverso una serie di messaggi pubblicati sul suo profilo Twitter e corredati da una copia della lettera formale indirizzata al direttore dell'istituzione multilaterale, Kristalina Georgieva. Guzman ha chiarito che anche nel negoziato con il Fondo monetario il principio cardine della posizione argentina sarà quello della "sostenibilità". Il ministro ha quindi sottolineato l'intesa e l'appoggio ricevuto dall'Fmi nel duro negoziato con i creditori privati internazionali sulla ristrutturazione del debito estero, anche se ha affermato che l'accordo Sba siglato dal precedente governo di Mauricio Macri ha peggiorato l'attuale crisi. "Un nuovo accordo che includa una riprogrammazione delle scadenze del debito con il Fondo monetario è un passo necessario per risolvere la crisi economica nella quale è stato indirizzato il paese negli ultimi anni e poter rimettere in piedi l'Argentina", ha quindi concluso Guzman. (Res)