Referendum: Di Maio, diamo il via a processo modernizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato in un messaggio sul suo profilo Facebook che il governo sta “facendo il massimo per rendere il nostro Paese migliore, per andare incontro alle esigenze dei nostri territori, di tutti gli italiani”. Nel messaggio il ministro ha dichiarato: “Voglio ringraziarvi per l’affetto che ci state dimostrando, in questa prima tappa in Campania del nostro tour sul taglio dei parlamentari eravate tantissimi. Il vostro calore ci spinge a dare sempre di più, a guardare alla data del 20 e 21 settembre con grande responsabilità. Siamo il Paese europeo con il più alto numero di parlamentari. Dobbiamo tornare alla normalità e rendere il sistema più efficiente. Il 20 e il 21 settembre diamo il via a quel processo di modernizzazione che aspettiamo da anni”.(Res)