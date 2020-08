Marocco-Italia: ambasciata Rabat a Roma esprime cordoglio per morte sorelline a Marina di Massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scia del tragico e doloroso incidente che ha causato il decesso delle due ragazze marocchine, Jannat e Malak, nel campeggio “Verdi Mare” di Marina di Massa, l’ambasciata del regno del Marocco, i consolati generali e membri della comunità marocchina in Italia porgono le più sentite e sincere condoglianze alla loro famiglia. Lo riferisce una nota dell’ambasciata del Marocco in Italia. “E mentre auguriamo alla sorella maggiore una pronta guarigione, l’Ambasciata del Regno del Marocco, che segue da vicino la questione, conferma che i Consolati del Regno a Bologna e Torino sono mobilitate a fornire tutto il supporto e l’assistenza alla famiglia in lutto per superare questa dolorosa prova”, conclude il messaggio.(Res)