Business news: Brasile, Petrobras avvia fase non vincolante vendita pozzi in Rio Grande do Norte

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della fase non vincolante del processo finalizzato alla vendita di alcuni campi di estrazione petrolifera sulla terraferma e in acque poco profonde al largo dello stato di Rio Grande do Norte. In questa fase sarà verificato quante e quali aziende esprimeranno interesse all'acquisto. Le aziende interessate dovranno presentare le proprie credenziali per poter accedere alla fase vincolante nel corso della quale potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate della Petrobras. Il polo di Potiguar è diviso in tre sotto-poli (Canto do Amaro, Algo do Rodrigues e Abarana) per un totale di 26 concessioni di produzione, 23 terrestri e 3 marittime. Nel processo di vendita è incluso anche accesso all'infrastrutture di lavorazione, raffinazione, logistica, stoccaggio, trasporto e smaltimento di petrolio e gas naturale. La produzione media dell'intero polo da gennaio a giugno del 2020 è stato di circa 23 mila barili al giorno di petrolio e 124 mila metri cubi di gas al giorno. (Res)