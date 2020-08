Business news: Cile, prosegue sciopero nazionale autotrasportatori contro agguati in Araucania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Cile lo sciopero a oltranza avviato dal sindacato confederale degli autotrasportatori del Cile (Confederacion Nacional de Transporte de Carga de Chile - Cntc) per chiedere maggiori garanzie sulla sicurezza. La protesta avviene nel contesto di una nuova ondata di agguati incendiari contro i mezzi di trasporto nella regione meridionale dell'Araucania, epicentro del conflitto tra lo Stato e la comunità indigena mapuche che rivendica il diritto di proprietà su terre considerate "ancestrali". "Ci dispiace portare avanti questa protesta ma da quando abbiamo annunciato lo sciopero non abbiamo ricevuto una risposta chiara da parte delle autorità", ha dichiarato il segretario della Cntc, Sergio Perez. "Non vogliamo più violenza nel sud del paese, la nostra è una manifestazione pacifica, continueremo fino a che non ci sarà una fumata bianca del governo". Come prima azione di protesta i camionisti hanno bloccato una carreggiata in entrambi i sensi di marcia delle autostrade 68 e 78 ed impediscono il passaggio dei mezzi di trasporto che non aderiscono allo sciopero. (Res)