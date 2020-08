Business news: Brasile, Moody's, l'incertezza sul limite di spesa potrebbe minare la ripresa del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Moody's ha sostenuto che la regola del tetto alla spesa pubblica in Brasile rappresenta il "principale ancoraggio fiscale" del paese, sottolineando che un'eventuale sforamento del limite avrebbe un effetto negativo sulla credibilità del Brasile, oltre a minacciare la ripresa economica. "Oltre a influire negativamente sul profilo di credito del Brasile (valutazione di rating), le incertezze relative al tetto di spesa possono anche influire sul sentimento del mercato e sulla fiducia degli investitori, minando la ripresa economica", ha affermato il vicepresidente e analista senior di Moody's per il rating sovrano del Brasile, Samar Maziad in un commento alla rivista "Exame". Attualmente, Moody's attribuisce valutazione "Ba2" al credito sovrano del Brasile con prospettiva stabile e prevede un calo del Prodotto interno lordo (Pil) del 6,2 per cento nel 2020. (Res)