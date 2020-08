Business news: Brasile, scelto il consorzio per studio fattibilità privatizzazione porto di Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di credito statale del Brasile, Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), ha annunciato il consorzio vincitore del bando per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo alla privatizzazione dei porti di Santos e Sao Sebastiao, nello stato di San Paolo. Il consorzio Dagnl formato dalla compagnia edile Dta Engenharia, Garin, Alvarez & Marsal e dagli studi legali Lobo & De Rizzo e Navarro Prado Advogados. I componenti del consorzio che si divideranno 6,5 milioni di real (1 milione di euro) per lo studio, non potranno partecipare al bando per la gestione degli scali. (Res)