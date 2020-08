Usa: Wisconsin, governatore chiede a Trump di rinunciare alla visita a Kenosha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha esortato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a riconsiderare l’idea di recarsi a Kenosha domani, dove le proteste seguite al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake da parte di un agente di polizia non si sono ancora placate. Il governatore democratico, in una lettera divulgata dalla stampa, ha espresso preoccupazione per la visita presidenziale e il timore che possa ostacolare il ritorno alla calma. “Temo che la sua presenza ritarderà solo il nostro lavoro per superare le divisioni”, ha affermato Evers. “Il nostro lavoro come funzionari eletti è quello di dare il buon esempio e di essere una presenza calmante per le persone che sappiamo essere ferite, in lutto e che cercano di affrontare i traumi. Ora non è il momento di dividere”, ha aggiunto. La presidenza, tuttavia, ha confermato il programma. “La Casa Bianca è onorata per la quantità di persone di Kenosha che hanno accolto positivamente l’annuncio della visita e desiderano una leadership che sostenga le forze dell’ordine locali e le imprese che sono state colpite da atti vandalici”, ha dichiarato poche ore dopo il vicesegretario per la Stampa della Casa Bianca Judd Deere in un comunicato. (Nys)