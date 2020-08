Usa: presidenziali, oggi in programma discorso di Biden a Pittsburgh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà un discorso a Pittsburgh (Pennsylvania) oggi. Dall’organizzazione della sua campagna elettorale è trapelato che Biden intende chiedere agli elettori se si sentono “al sicuro nell’America di Donald Trump”, dopo che il presidente in carica, chiudendo la convention repubblicana la settimana scorsa, ha dichiarato che “nessuno sarà al sicuro nell’America di Biden”. Il discorso programmato per oggi da Biden cade in un momento particolarmente delicato, perché nel fine settimana a Portland, nell’Oregon, ci sono stati scontri tra manifestanti del movimento Black Lives Matter e sostenitori del presidente Trump e una persona è morta. “La violenza mortale che abbiamo visto durante la notte a Portland è inaccettabile. Condanno questa violenza in modo inequivocabile. Condanno la violenza di ogni tipo da parte di chiunque, sia a sinistra che a destra. E sfido Donald Trump a fare lo stesso”, ha affermato Biden in una dichiarazione di ieri. L’attuale leader della Casa Bianca, invece, ha annunciato che domani sarà a Kenosha, nel Wisconsin, città teatro di proteste in seguito al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake da parte di un agente di polizia, per incontrare le forze dell’ordine locali, nonostante la richiesta del governatore, Tony Evers, di evitare la visita per non alimentare le divisioni.(Nys)