Coronavirus: Speranza a Paesi Ue, testiamoci reciprocamente agli aeroporti

- Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia "tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena". E in un'intervista all'Huffington Post spiega: "Quando prendi una misura del genere, il Paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto che dobbiamo convivere col virus per svariati mesi, lavoriamo sulla reciprocità delle misure e tra grandi Paesi europei diamo il buon esempio". Il titolare della Salute quindi esplicita: "Facciamoci i test reciprocamente a partire dagli aeroporti. Cioè: se uno dall'Italia va a Madrid o Parigi, viene testato all'arrivo e così uno che dalla Spagna o dalla Francia arriva in Italia. Chiaramente - precisa - la misura va attuata a tutti i cittadini, indipendentemente dalla nazionalità". (Rin)