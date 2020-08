© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 31 agosto, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2866m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la perturbazione tende lentamente a muoversi verso levante. Possibilità ancora di qualche fenomeno, seppur più debole rispetto ai giorni precedenti, ma comunque a carattere di rovescio o breve temporale. Maggiori probabilità nelle ore centrali del giorno, con successiva tendenza a miglioramento un po' ovunque dalla serata. Temperature in lieve ulteriore calo e clima fresco per il periodo. Ventilazione debole variabile. In Liguria mare mosso ma moto ondoso in calo. (Rpi)