Maltempo: Di Maio esprime cordoglio per la morte di due bambine a Marina di Massa

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte delle due sorelle di 3 e 14 anni decedute a seguito della caduta di un albero nella tenda in cui si trovavano insieme ai genitori all’interno di un camping a Marina di Massa. “Quella di oggi è una giornata molto triste, segnata da notizie che non vorremmo mai sentire. Due sorelline a Marina di Massa ci hanno lasciato perdendo la vita a causa della caduta di un albero che si è abbattuto sulla loro tenda”, ha dichiarato Di Maio. “È una tragedia immensa, una perdita irreparabile per la famiglia. Il nostro pensiero va ai cari di questi due piccoli angeli.Una preghiera per loro”, ha sottolineato il ministro.(Res)