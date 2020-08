Business news: Brasile, Banca centrale dispone trasferimento di 50 miliardi di euro al Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio monetario nazionale (Cmn) del Brasile ha autorizzato la Banca centrale (Bc) a trasferire 325 miliardi di real (50 miliardi di euro) al dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Il denaro potrà essere utilizzato per finanziare parte del debito pubblico interno in real. "Il Cmn ha preso la decisione di trasferire immediatamente 325 miliardi di real delle proprie riserve al Tesoro per pagare il debito pubblico interno", ha detto in una nota il ministero dell'Economia sottolineando che "il consiglio ha anche informato che l'importo può essere aumentato se necessario". (Res)