Business news: Cuba, coronavirus, decretato coprifuoco notturno a L'Avana per aumento contagi

- Il governatore della capitale cubana L’Avana ha annunciato un coprifuoco notturno a partire dal 1 settembre e altre misure per frenare la propagazione dei contagi da nuovo coronavirus. “Il mancato rispetto delle varie misure e la mancanza di disciplina di alcune persone e istituzioni hanno causato un ritorno” dei contagi dalla fine di luglio, ha spiegato il governatore Reinaldo García Zapata parlando alla televisione di stato. Decretata anche la chiusura degli stabilimenti e delle fabbriche non considerati prioritari, forti limitazioni alla circolazione e il divieto dei trasferimenti fuori alla capitale. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 19 alle 5 del mattino mentre i commerci saranno aperti dalle 9 alle 16. Le nuove misure saranno in vigore per 15 giorni. La scorsa settimana l’Avana ha registrato 269 casi, il numero settimanale più alto dall’inizio della pandemia nel paese (Res)